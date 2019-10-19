Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Новая методика анализа обломков планет из солнечных систем, в которых звезда превратилась в «Белого карлика» и поглотила вращающиеся вокруг неё планеты, позволяет утверждать, что миры, подобные нашему, весьма распространены в космосе. Об этом сообщает Reuters.

Eso.org «Белый карлик»

«Белый карлик» представляет собой прогоревшую звезду с невероятно большой плотностью, которая уступает лишь чёрным дырам. Гравитационное поле такой звезды разрывает в пыль планеты, которые вращались вокруг этой звезды.

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили состав обломков планет из солнечных систем шести «белых карликов» и обнаружили, что этот материал по составу подобен тому, который присутствует на Земле и Марсе. Наблюдается такое же содержание горных пород, их окисление, количество железа и кислорода.

Полученные результаты позволяют утверждать, что раз химический состав планет, подобных Земле, является распространённым явлением, значит и жизнь могла зародиться во множестве мирах во Вселенной. На планетах, разрушенных «белыми карликами», она также могла существовать, пока не было уничтожена прогоревшей звездой.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что обработка данных с межпланетной станции «Кассини», облетавшей Сатурн, показала, что его спутник Энцеладе выбрасывает в космос азот и кислородсодержащие соединения, участвующие в производстве аминокислот — строительных блоков жизни на Земле, а значит и на Энцеладе жизнь также могла зародиться.