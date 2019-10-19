Вашингтон, 19 октября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В сети появился трейлер фильма реп-певца Канье Уэста «Иисус — король», соответствующее видео было размещено на портале YouTube.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Во время демонстрации ролика звучит песня исполнителя «Say You Will», в завершении трейлера появляется цитата из Библии — «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелия».

Режиссером фильма выступил Ник Найти. Картина должна появится на киноэкранах 25 октября 2019 года, в этот же день поступит в продажу и новый альбом Уэста «Jesus Is King».