Москва, 29 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Об этом 29 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя. Мы в этом году основные уже объекты строительства закончим», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в городе началось восстановление здания краеведческого музея. Также он напомнил об объектах, восстановление которых завершилось, среди них — Приазовский университет.

Вице-премьер добавил, что мастер-план восстановления города предполагает работы до 2035 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Он заявил, что к 2030 году в России необходимо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и были украшением городов и сёл.

Хуснуллин 4 февраля сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей. По его словам, сегодня развитие новых регионов является самым большим инфраструктурным проектом.