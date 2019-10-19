Челябинск, 19 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Увольнения травматологов в городской больнице №6 Челябинска дошли до Росздравнадзора. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы — Челябинск» заявил новый министр здравоохранения региона Юрий Семёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врач-травматолог

«По травматологам мы сейчас разбираемся, должны дать ответы в Москву, в Росздравнадзор», — сказал Семёнов журналистам.

Он также пояснил. что информация, появляющаяся в разных СМИ, мониторируется. Если ситуация попадает на контроль в Минздраве России, то представители областного минздрава должны быстро дать соответствующие пояснения. По резонансным случаям создаются комиссии с целью разобраться в причинах происходящего и сделать выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, из травмпункта больницы №6 Челябинска уволились несколько травматологов. Их не устроили низкая зарплата и высокая нагрузка.