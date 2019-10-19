Москва, 19 октября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Телеканала Россия разместил первую серию третьего сезона сериала «Екатерина. Самозванцы» в интернете, соответствующее видео появилось в сети за два дня до официальной премьеры.

Цитата из т/с «Екатерина. Самозванцы». реж Дмитрий Иосифов. 2019. России Марина Александрова в роли Екатерины II

Подобное решение было сделано в расчете на привлечение интернет-аудитории к экранам телевизоров — остальные серии будут транслироваться только там.

Как сообщало ИА REGNUM, телесериал, посвященный российской императрице Екатерине II приобрел широкую популярность во всем мире, он был показан в свыше 100 странах мира, а известное американское издание Hollywood Reporter рекомендовало ленту к просмотру.

Действие нового сезона начинается в 1774 году, когда Россия ведет войну с Турцией, в стране разгорается восстание под предводительством Емельяна Пугачева, а в Париже объявляется самозваная дочь Елизаветы Петровны — Елизавета Тараканова.