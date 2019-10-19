Штат Калифорния, США, 19 октября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что к актерской команде сериала «Противостояние» присоединилась лауреат премии телеканала MTV Хизер Грэм, известная по «Мальчишник в Вегасе», «Из ада», «Аптечный ковбой» и «Крис». Сюжет постапокалиптичской драмы, основанной на одноименном романе Стивена Кинга, вращается вокруг нескольких людей, переживших пандемию смертельного вируса, которых возглавляет 108-летняя Матерь Абагейл. Героям придется столкнуться со своими худшими кошмарами для того, чтобы сохранить свои жизни.

Womenandhollywood.com Хизер Грэм

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерский состав картины вошли также Джован Адепо, известный зрителям по сериалу «Джек Райан», Оуэн Тиг, сыгравший в научно-фантастической антологии «Черное зеркало», Бред Уильям Хэнке, получивший признание благодаря сериалу «Оранжевый — хит сезона», а также Дэниэл Санжата.

Шоураннером и режиссером картины выступил Джош Бун. В команду исполнительных продюсеров вошли Рой Ли, Джимми Миллер и Ричард Рубинштейн.