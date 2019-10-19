Москва, 19 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В «Роскосмосе» прошло первое заседание организационного комитета, посвященное подготовке и проведению празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госкорпарации.

Юрий Гагарин

Заседание оргкомитета было посвящено рассмотрению проекта плана основных мероприятий празднования юбилейной даты, который был составлен исходя из предложений, поступивших от заинтересованных федеральных и региональных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к проведению в 2021 году праздничных мероприятий в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина была инициирована в связи с распоряжением правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 года.

Согласно ему на государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» были возложены полномочия по обеспечению организационно-технической работы деятельности оргкомитета.