В Роскосмосе обсудили проект празднования 60-летия полета в космос Гагарина
Москва, 19 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В «Роскосмосе» прошло первое заседание организационного комитета, посвященное подготовке и проведению празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госкорпарации.
Заседание оргкомитета было посвящено рассмотрению проекта плана основных мероприятий празднования юбилейной даты, который был составлен исходя из предложений, поступивших от заинтересованных федеральных и региональных органов власти.
Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к проведению в 2021 году праздничных мероприятий в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина была инициирована в связи с распоряжением правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 года.
Согласно ему на государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» были возложены полномочия по обеспечению организационно-технической работы деятельности оргкомитета.