Москва, 19 октября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Известный композитор Константин Меладзе рассказал о своей аллергии на одну из песне, об этом 19 октября стало известно во время выпуска очередного шоу «Голос» на Первом канале.

Govoru.com Константин Меладзе

Один из участников конкурса 30-летний певец из Твери Ринат Альбиков спел популярную композицию на итальянском языке «Вернись в Соренто».

Двое из четырех наставников — Полина Гагарина и Сергей Шнуров — положительно оценили выступление Альбикова, однако Валерий Сюткин и Меладзе не согласились в этом с коллегами.

«Она вызывает у меня аллергию», — прокомментировал свое решение популярный композитор.

Кроме того, Меладзе подчеркнул, что в прошлом сезоне шоу данная песня уже исполнялась и предыдущий певец спел ее более убедительно.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу голос на протяжении многих лет выходит на Первом канале. В нем принимают участие любители, которые получают шанс под руководством наставников начать собственную карьеру и приобрести популярность.