Штат Калифорния, США, 19 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании USA Network объявило о том, что к актерскому составу второго сезона сериала «Грязный Джон: История Бэтти Бродерик» присоединились Мисси Пайл, получившая признание благодаря «Крупная рыба», «Артист», «Исчезнувшая», «Лучше не бывает» и «Анатомия страсти», и Холли Фэйн, сыгравшая в «Граница», «Сплетница», «Менталист» и «Хорошая жена». Сюжет антологии повествует о ситуации, когда любовь сводит человека с ума и толкает на преступление и жестокость. Второй сезон покажет зрителю историю постепенного распада брака четы Бродерик, который в итоге привел к двойному убийству. Сюжет основан на реальных событиях.

Мисси Пайл

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнят Аманда Пит, известная по кинофильму «Девять ярдов», и лауреат премии «Золотой Глобус» Кристиан Слейтер, знакомый зрителям по «Интервью с вампиром», «Убийство первой степени», «Настоящая любовь», «Прибавьте громкости» и «Дикое сердце».

Исполнительными продюсерами картины выступят Александра Канингхем и Джессика Роудс. Режиссуру возьмут на себя Мэгги Кили, известная по работе над сериалом «Ривердейл», Кэт Кендлер, Мира Менон и Шэрон Коли.