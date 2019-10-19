Красноярск, 19 октября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. В ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнили количество человек, считающихся пропавшими без вести в результате прорыва дамбы в Курагинском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, пропавших без вести — шестеро.

Ранее в список пропавших без вести входили 13 человек. По имеющимся данным, семерых нашли живыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края пострадали 44 человека, погибли 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Известно, что дамба была несанкционированной.