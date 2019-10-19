Саранск, 19 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» обыграл команду «Тамбов» в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е

Игра состоялась на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске и закончилась победой «Урала» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл форвард «Тамбова» Владимир Обухов, удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота «Урала», на 61-й минуте. Затем на 73-й минуте нападающий «Урала» Владимир Ильин счет сравнял, а на 76-й его одноклубник — армянский защитник Вараздат Ароян, вывел свою команду вперед и этим привёл счет на табло к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам матча «Урал» набрал 17 очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Тамбова» 8 очков и последнее, шестнадцатое место.