Красноярск, 19 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. На официальном сайте правительства Красноярского края вечером 19 октября появились соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

«От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату», — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

По его словам, причины трагедии выясняют специалисты. Но уже сейчас известно, что инженерное сооружение было несанкционированным.

Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь, заверили в краевом правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы. Затопило два общежития вахтового посёлка, погибли 15 человек, пострадали 44 человека. В списке пропавших без вести, по последним данным, значатся шесть человек.