Москва, 19 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о признании комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих языком, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Статус необходим при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Порядок подачи таких заявлений будет определяться МВД России.

Законопроект, направленный на совершенствование процедуры получения гражданства РФ в упрощенном порядке, правительство РФ внесло в Госдуму в октябре 2019 года.