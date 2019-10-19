Москва, 19 октября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о том, что бывший президент Петр Порошенко постоянно врал о выполнении Минских соглашений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, что Савченко ранее заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко все время врал о том, что Киев якобы пытается выполнить Минские соглашения. При этом Савченко считает, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский якобы пытается выполнить Минские соглашения.

Пушков напомнил слова украинского олигарха Игоря Коломойского, который обвинил Порошенко в том, что он врет об инциденте в Керченском проливе.

«И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье», — пишет Пушков.