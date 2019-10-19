Вашингтон, 19 октября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Защитник Иман Шамперт, находящийся в статусе свободного агента, стал объектом интереса со стороны сразу нескольких клубов североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 19 октября сообщает The Athletic.

Erik Drost Иман Шамперт

По данным источника, 29-летним футболистом интересуются команды «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гриззлис». Также до этого стало известно об интересе к игроку команды «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, ранее Иман Шамперт отказался подписывать новый контракт с командой «Хьюстон Рокетс», в составе которой он отыграл в минувшем сезоне 62 матча в регулярном чемпионате и 8 матчей в плей-офф, а позднее был отчислен. За время своей карьеры игрок выступал в командах «Нью-Йорк Никс», «Сакраменто Кингс» и «Кливленд Кавальерс». В составе последних стал чемпионом НБА в 2016 году