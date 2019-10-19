Лондон, 19 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, палата общин парламента Великобритании будет голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что выход Соединенного Королевства из Европейского союза будет отсрочен даже в том случае, если британский парламент одобрит новую сделку, заключенную на днях премьер-министром Борисом Джонсоном с евробюрократами. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Данная поправка нужна для того, чтобы избавить Великобританию от риска выйти из Евросоюза без какой-либо сделки, не успев принять необходимые законы для осуществления Brexit до 31 октября.

В случае принятия этой поправки голосование по сделке, одобренной лидерами ЕС 17 октября, не будет иметь смысла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смог договориться с евробюрократами о новой сделке по Brexit. Сегодня парламент королевства должен одобрить или отклонить эту сделку.