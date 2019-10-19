Оренбург, 19 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» обыграл футболистов «Оренбурга» в матче тринадцатого тура молодежного первенства России.

Дейнека. Футбол. 1928

Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече гола стал полузащитник Бахадур Соколов, отличившийся уже на 9-й минуте матча.

Отметим, это третья победа «Крыльев Советов» в последних пяти матчах молодёжного чемпионата России и по её итогам самарский клуб с 23 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы. Для «Оренбурга» данное поражение стало шестым за последние семь матчей, в активе команды 4 очка и предпоследняя, пятнадцатая строчка.