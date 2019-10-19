Челябинск, 19 октября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В Челябинской области снегопад привёл к затруднению движения по трассе М5. Об этом сообщают местные СМИ.

Франсиско Гойя. Снегопад (фрагмент). 1786

Снегопад обрушился на регион ночью 19 октября. Кроме того, на дороге образовалась корка льда. Из-за этого возникали автомобильные заторы.

В областном управлении автодорог отмечают, что утром 19 октября на трассе работало 18 единиц техники. На покрытие высыпали более 100 тонн песчано-соляной смеси.