Москва, 19 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с гибелью людей при прорыве дамбы в Красноярском крае должно закончиться реальными сроками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Возбуждено уголовное дело, которое должно завершиться судом и реальными сроками. И не только для собственников предприятия, но и для чиновников, которые покрывали творящиеся на прииске безобразия и создали условия для гибели людей», — считает Миронов.

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна. Еще 19 человек обратились за помощью к медикам, четверо из них госпитализированы.