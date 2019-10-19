Киев, 19 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Если бывший президент Украины Петр Порошенко обманывал и ничего не делал для выполнения Минских соглашений, то нынешний президент Украины Владимир Зеленский ищет механизмы для выполнения соглашений. Об этом 18 октября заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Минский процесс Савченко охарактеризовала как «желание мира, которое записано в 11 пунктах». Политик отметила, что выполнение этих пунктов — непростая задача. Если Порошенко «раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делал», то Зеленский «ищет механизмы, как их выполнить», — заявила Савченко.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что пресс-секретарь Леонида Кучмы — представителя Украины в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер после встречи в Минске на своей странице в социальной сети Facebook выдвинула от Украины ряд требований. В числе которых, в частности, было требование самороспуска ДНР и ЛНР. Отметим, что ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения.