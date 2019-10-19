Тула, 19 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Футбольный тульский клуб «Арсенал» сыграл вничью с командой «Сочи» в матче тринадцатого тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Дейнека. Футбол. 1924

Игра проходила на поле ДЮСШ «Арсенал» в Туле и закончилась вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет в матче после удаления с поля на 56-й минуте за грубое нарушение защитника «Арсенала» Ярослава Гарастюка и удачного исполнения защитником «Сочи» Павлом Коркиным назначенного пенальти.

Однако хозяева, оставшись вдесятером, не сдались и смогли свести результат игры к ничейному усилиями форварда Тамерлана Мусеева, забившего гол на 80-й минуте.

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» имеет в активе 22 очка и занимает седьмую строчку молодежного первенства России. У «Сочи» в активе 10 очков и четырнадцатое место.