Киев, 19 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не верит, что премьер-министр Украины не знал, куда он идет. Так 18 октября депутат прокомментировал посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта группы «Сокира (топор — ИА REGNUM) Перуна».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

В качестве аргументов политик попросил вспомнить что Гончарук говорил на концерте со сцены, а также то, как он был одет, к кому обращался. В связи с чем, Медведчук отметил, что посещение концерта группы «Сокира Перуна» — это «последовательная и принципиальная позиция человека, который верит в то, что это надо, верит в тех людей, к которым он обращался, верит в ту тематику, которая является частью идеологемы, заложенной и лежащей в основе этого вечера», — заявил политик. Депутат напомнил, что его политическая партия остро отреагировала на данный инцидент, потребовав отставки главы украинского правительства.

Украинский политик выразил предположения, что в будущем Алексей Гончарук станет нерукопожатным на Западе. Депутат пояснил свое утверждение тем, что человек, который «может поддерживать признаки или людей, которые исповедуют… нацистскую идеологию, человек, который может, занимая высокий должностной пост в стране, участвовать в подобных мероприятиях, вряд ли может занимать такую высокую должность».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге с журналистами 16 октября на вопрос журналиста о посещении данного мероприятия Гончарук ответил, что посетил концерт по приглашению и из уважения к так называемым ветеранам АТО. «Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат этой группы», — отметил глава украинского правительства.