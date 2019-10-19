Мадрид, 19 октября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Стала известна причина, по которой бельгийский защитник футбольного мадридского клуба «Реал» Эден Азар не включён в стартовый состав своей команды на матч девятого тура с клубом «Мальорка». Об этом 19 октября сообщает Marca.

(сс) Дмитрий Садовников soccer.ru Эден Азар

По данным источника, 28-летний футболист не сможет принять участие в матч по семейным, так как сегодняшним утром у него родился четвёртый ребёнок.

Напомним, Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского клуба «Челси» летом минувшего года за €100 млн. В нынешнем сезоне сыграл в составе клуба в 6 матчах и отметился в них голом и результативной передачей. При этом «Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры с 18 очками в восьми турах.