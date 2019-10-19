Пермь, 19 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале Перми начнет работу выставка «Люди должны быть разными. Путешествие», об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волкова Елена Рыба

Экспозиция будет посвящена работам художников, которые не получали специального образования, однако посвятили многие году живописи.

«Их работы отличаются чистотой восприятия, утерянной современностью, и походят на детские рисунки. В них есть свободная наивность и непредвзятость, что обеспечивает им ценность абсолюта», — отмечают организаторы выставки.

В экспозиции будут представлены 76 работ, созданных наиболее яркими российскими художниками, представляющими наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века.

Выставка будет проходить с 24 октября по 17 ноября. Представленные здесь работы доставлены в Пермь из музея заповедника «Царицыно».