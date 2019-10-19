Курагинский район, Красноярский край, 19 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Временный оперативный штаб полиции продолжает работу на месте происшествия в Курагинском районе Красноярского края, где утром 19 октября прорвало дамбу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

24.мвд.рф На месте трагедии в Курагинском районе Красноярского края продолжает работать полиция

Полиция опубликовала фотографии с места трагедии.

24.мвд.рф Полицейские работают на месте ЧП в Красноярском крае

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляет работу штаба начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Читайте также: В районе прорыва дамбы в Красноярском крае работают сотрудники ГИБДД

Полицейские охраняют общественный порядок, защищают имущество граждан от мародёров, оказывают помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Возбуждено уголовное дело.