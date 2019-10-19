Киев, 19 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. По состоянию на начало 2019 года на Украине зафиксировано более 1 млн людей с онкологическими заболеваниями. Об этом 19 октября со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины сообщает УНН.

Василий Поленов. Больная. 1886

В Министерстве отметили, что 1 042 860 человек страдают от онкологических заболеваний по состоянию на 01.01.2019 г. В СМИ подчеркнули, что на 100 тысяч граждан приходится 2470,3 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве женщина страдавшая от онкологического заболевания совершила суицид. В связи с этим депутат Рады Гео Лерос пообещал разработать законопроект об эвтаназии.