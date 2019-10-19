Киев, 19 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе. Об этом Савченко заявила в эфире телеканала NewsOne 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко сказала, что бывший президент Украины Порошенко постоянно врал о том, что Киев якобы выполняет Минские соглашения, однако на самом деле ничего подобного не происходило.

При этом экс-депутат считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский, конечно, тоже не выполняет Минские соглашения, но по крайней мере пытается это делать.

«Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — сказала Савченко.

Также Савченко подчеркивает, что выполнение Минских соглашений — это довольно сложная задача. Её выполнение требует определенных действий на каждом этапе.

Кроме того, Савченко рекомендует Зеленскому продолжать диалог с Россией во всех доступных ему форматах.