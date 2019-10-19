Лас-Вегас, США, 19 октября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. 17 октября в Лас-Вегасе состоялся концерт «Enigma» известной американской певицы Леди Гаги. В перерыве между песнями исполнительница позвала на сцену одного мужчину из зала. Леди Гага начала обниматься с фанатом, а потом запрыгнула на него, в результате чего тот потерял равновесие и упал вместе с нее со сцены.

Victoria's Secret Леди Гага

По информации российского новостного агентства InterMedia, никто не пострадал, и Леди Гага смогла продолжить свое шоу. Видео с концерта было опубликовано фанатами в Twitter.