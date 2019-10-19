Калуга, 19 октября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Калуге полицейские задержали двух подростков 16 и 17 лет при попытке сбыта наркотиков. В ходе досмотра правоохранители изъяли у несовершеннолетних 49 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что смесь является наркотическим средством N-метилэфедрон, обшей массой 34,75 г. Также, рядом с местом задержания подозреваемых полицейские обнаружили более 10 тайников — закладок предназначенных для наркозависимых лиц. Об этом 19 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,

40.мвд.рф Пакет с наркотиком

По предварительным данным установлено, что задержанные подростки, желая финансовой независимости от родителей, решили заработать денег лёгким путем. Из интернета они узнали о хорошо оплачиваемой работе курьера-закладчика наркотиков. Получив инструкции по распространению зелья, молодые люди расфасованные пакетики с наркотическими веществами раскладывали по заранее оговоренным тайным местам, о которых посредством приложения в интернете сообщали другим участникам организованной группы с целью сбыта их потребителям наркотиков.

В настоящее время в отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 228.1 уголовного кодекса РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…). Молодым людям грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.