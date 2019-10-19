Футболисты «Тоттенхэма» недовольны работой Почеттино – СМИ
Лондон, 19 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Игроки футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» недовольны работой главного тренера клуба — аргентинского специалиста Маурисио Почеттино и считают его ответственным за неудачный старт сезона. Об этом 19 октября сообщает Daily Mail.
По данным источника, футболисты «Тоттенхэма» недовольны новым графиком тренировок клуба, который стал более плотным в сравнении с прошлым сезоном, и из-за чего у них стало меньше свободного времени.
Также отмечается, что последний выходной в команде был 15 сентября и он не был свободным для футболистов, направившихся в расположение своих национальных сборных команды.
При этом игроки недовольны также тем, что Почеттино сделал тренировочные занятия более продолжительными и требует от них ночевать на базе клуба, чтобы лучше восстанавливаться на следующий день. Всё это, по мнению игроков, стало причиной неправильной подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги (АПЛ).
Отметим, по итогам восьми туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает девятое место, набрав 11 очков.