Лондон, 19 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Игроки футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» недовольны работой главного тренера клуба — аргентинского специалиста Маурисио Почеттино и считают его ответственным за неудачный старт сезона. Об этом 19 октября сообщает Daily Mail.

Mithcell Sauvare Маурисио Почеттино

По данным источника, футболисты «Тоттенхэма» недовольны новым графиком тренировок клуба, который стал более плотным в сравнении с прошлым сезоном, и из-за чего у них стало меньше свободного времени.

Также отмечается, что последний выходной в команде был 15 сентября и он не был свободным для футболистов, направившихся в расположение своих национальных сборных команды.

При этом игроки недовольны также тем, что Почеттино сделал тренировочные занятия более продолжительными и требует от них ночевать на базе клуба, чтобы лучше восстанавливаться на следующий день. Всё это, по мнению игроков, стало причиной неправильной подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги (АПЛ).

Отметим, по итогам восьми туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает девятое место, набрав 11 очков.