Ростов, Ярославская область, 19 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В сгоревшем жилом доме города Ростова Ярославской области на момент пожара проживал 31 человек, 13 из них — дети. Пятеро детей и двое взрослых погибли. Эту уточняющую информацию сообщил ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Сгоревший дом в Ростове

«Дом старый, в исторической части города, рядом с Ростовским кремлём. Конечно, все подобные дома являются историческими памятниками и внимание к ним должно было быть особое. Но пока сложно говорить о чьей-либо вине в какой-либо степени. Работают эксперты и прежде всего они должны установить причину случившегося», — рассказал Михаил Крупин.

Детский омбудсмен заявил, что все дети, пострадавшие при пожаре получат государственное обеспечение, чтобы они могли в ближайшее время посещение школ и детских садов.

«Представьте: ночь, пожар, крики, паника, трупы… У людей сгорело всё. Сильнейшая психологическая травма у всех. Со стороны аппарата уполномоченного сейчас самая главная наша задача — оперативная помощь пострадавшим, прежде всего семьям с детьми. Все дети получать государственное обеспечение, чтобы они смогли посещать школы и детские сады. Сейчас решён вопрос временного размещения погорельцев. Но в дальнейшем необходимо будет предоставить им жильё, соответствующее требованиям законодательства. Этот вопрос уже решается на уровне региона,» — рассказал Михаил Крупин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом доме в Ростове Великом возник около 5 утра 19 октября. В результате пожара погибло 7 человек, 5 из них — дети, самому младшему — 1 год и 3 месяца. Ещё трое пострадавших госпитализированы.