Бразилиа, 19 октября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Совет по туризму Бразилии «Эмбатур» совместно с министерством туризма Бразилии запустили кампанию «TheKingofRolê», направленную на привлечение путешественников со всего мира. В рамках этой кампании все желающие смогут принять участие в онлайн-конкурсе, победитель которого отправится в месячное путешествие по Бразилии — все затраты возьмут на себя организаторы, сообщает новостное агентство MercoPress.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Президент Совета по туризму Гильсон Нето рассказал, что поездка будет включать в себя посещение основных достопримечательностей во всех регионах Бразилии, и даже встречу с президентом Жаиром Больсонару.

«Rolê» — это бразильское выражение, которое может быть расшифровано как «весело проводить время, развлекаясь с друзьями и знакомясь с новыми людьми, и просто наслаждаться жизнью». Чтобы принять участие в конкурсе, желающие должны будут снять видео длиною до одной минуты, объясняя, почему именно они должны быть выбраны для месячного оплаченного путешествия по Бразилии.