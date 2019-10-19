Киев, 19 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что бывшему президенту Украины и депутату Рады IX созыва Петру Порошенко в его ведомстве вручат извещение о подозрении тогда, когда для этого будет «достаточно доказательство». Об этом глава ГПУ заявил 18 октября в интервью «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду по снятию неприкосновенности», — заявил генеральный прокурор Украины. Рябошапка не назвал никаких сроков или предположительных дат когда это может произойти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский юрист Андрей Портнов заявлял о том, что по информации его источников из ГПУ, руководство ведомства запретило прокурорам «подписывать любые ходатайства по делам Порошенко». Портнов констатировал, что «за последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось». Отметим, против бывшего украинского президента на Украине открыто более десяти уголовных дел.