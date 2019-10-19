Ростов-на-Дону, 19 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Популярный рэпер Баста (ВасилийВакуленко) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова. Сообщается, что эта команда в настоящее время выступает в третьем по силе дивизионе страны — Олимп — ПФЛ.

Okras Рэпер Баста

Из 13 матчей в зоне «ЮГ» (команды разделены по территориальному принципу) ростовский СКА набрал 18 очков и занимает седьмую строчку в таблице.

По информации российского новостного портала Sport24, музыкант помог закрыть клубу свои долги, вложив собственные средства в развитие команды. Помимо этого, Баста создал новое руководство команды, назначив заместителем генерального директора СергеяГородничука, который ранее работал в команде «Химки». Стоит также отметить назначение СтаниславаМеркиса главой пресс-службы. Он приобрел известность работая в «Енисее», где так активно вел соцсети команды, что про нее не переставали писать в федеральных СМИ.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект», — сказал исполнитель.