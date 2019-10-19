Пекин, 19 октября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» переиграл пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Dynamo.ru Хоккейный клуб «Динамо»

Игра проходила на льду «Шоуган-арены» и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Счет на 8-й минуте матча открыл форвард Вадим Шипачев, удачно реализовавший большинство.

Затем, на 15-й минуте, канадский форвард пекинского клуба Адам Кракнелл сравнял счет, также удачно реализовав большинство. И только в третьем периоде (45-я) нападающий «Динамо» Вячеслав Кулёмин смог вывести свой клуб вперед и этим принести ему победу.

Отметим, для московского «Динамо» это третья победа подряд в четырех последних матчах. Для пекинской же команды это третье поражение подряд.