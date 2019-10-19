Киев, 19 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о необходимости нарастить добычу украинского газа и построить в Одесской и Николаевской областях LNG-терминалы для приема сжиженного газа.

European People's Party Юлия Тимошенко

Соответствующее заявление Тимошенко сделала 18 октября с парламентской трибуны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Трубу загрузить газом мы как страна сможем. Это LNG-терминалы в Одесской и Николаевской областях и увеличение добычи нашего газа. Мы можем заработать вдвое больше на эксплуатации нашей газотранспортной системы», — сказала Тимошенко.

Она также сообщила, что на газотранспортную систему Украины «идёт охота».

«Где-то 15 лет на эту систему идёт охота. Охота очень простая: её никто не собирается покупать за 300 млрд евро, но хотят забрать в собственность через управление системой распределения прибылью и доходом в 3 млрд долл. Понимаете, куш неплохой… Нужно выполнить обязательства, которые у нас есть с ЕС по Третьему энергетическому пакету и отделить ГТС от НАК «Нафтогаза», чтобы их не банкротили и не было перекрестного субсидирования», — добавила Тимошенко.

Политик также поблагодарила фракцию «Слуга народа» за решение «оставить ГТС в собственности государства».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этот же день, 18 октября, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2239−1, который позволяет создать независимого оператора ГТС — компанию «Оператор ГТС Украины». По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, принятие этого закона позволит усилить позиции украинской стороны накануне трехсторонних переговоров (ЕС — Украина — Россия) по подписанию нового транзитного договора. Документ нужен для завершения анбандлинга «Нафтогаза», что сделает возможным заключение нового транзитного договора с Россией по европейским правилам.