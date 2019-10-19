Тбилиси, 19 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пока не комментирует события, происходящие в окрестностях села Атоци Карельского муниципалитета, но обещает разобраться с ситуацией на месте и дать свою оценку позднее.

Davit Teteloshvili Георгий Гахария

Гахария 19 октября с утра находится в городе Гори, где проводит встречи с местным населением. По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер проведет серию встреч в регионах страны и начал их именно с региона Шида Картли, с города Гори. На первой встрече с премьером присутствовали педагоги местных школ.

«Сегодня в течение всего дня мы будем в Гори. Я разберусь в ситуации и позднее отвечу», — заявил журналистам Гахария в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Атоци.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в окрестностях этого села, со стороны Южной Осетии начались работы по «незаконной бордеризации». В связи с этими событиями поставлена в известность Миссия наблюдателей ЕС. СГБ призывает граждан в случае необходимости звонить на телефон горячей линии.