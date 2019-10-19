Сидней, Австралия, 19 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. 18 октября открылся самый долгий беспосадочный полет за всю историю пассажирских авиаперевозок. Перелет из Нью-Йорка в Сидней выполняет австралийская авиакомпания Qantas, сообщает информационный портал TravelandTour.

(сс) albert22278 Самолет

Авиаперелет на расстояние в десять тысяч миль займет около 19 часов. Авиакомпания планирует внимательно отслеживать физическое и ментальное состояние пассажиров, (а также 40 членов экипажа во время столь долгого безостановочного перелета. Если эксперимент окажется удачным, авиакомпания Qantasпланирует запустить рейс по этому маршруту в 2022 году.

Пока рекорд по самому долгому беспосадочному перелету принадлежит Сингапурским авиалиниям — авиакомпания предлагает рейсы из Сингапура в Нью-Йорк, продолжительность которых составляет 18 часов.