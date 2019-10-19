Тбилиси, 19 октября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии опровергает информацию Комитета госбезопасности «непризнанной» официальным Тбилиси Южной Осетии о попытке проникновения грузинских силовиков на территорию, подконтрольную югоосетинским властям.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

В СГБ Грузии назвали это сообщение дезинформацией и заявили, что оно не соответствует действительности.

По информации, которую со ссылкой на КГБ распространили югоосетинские СМИ, 18 октября около 4:00 часов утра группа из 4−5 человек пыталась проникнуть на территорию Южной Осетии со стороны грузинского села Чорчана. Это тот населенный пункт, у которого ранее грузинская сторона открыла новый полицейский блок-пост, что вызвало протест со стороны цхинвальских властей. Необходимость этой меры в Тбилиси объяснили обеспечением безопасности населения, проживающего в селах у «административной границы» с Южной Осетией.

«По имеющимся данным, в ночное время указанная группа выдвинулась из района высоты 991.1, расположенной восточнее н.п.Чорчана (Грузия), и попыталась скрытно подойти к рубежам государственной границы РЮО в районе н.п. Уиста (Южная Осетия).

Грузинские военнослужащие нарушили государственную границу Южной Осетии, попали на сигнальные заграждения, которые, сработав, демаскировали их местоположение и заставили экстренно отойти в южном направлении в сторону Грузии», — так со ссылкой на КГБ описали случившееся югоосетинские СМИ.