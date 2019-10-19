Душанбе, 19 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Таджикистан подтвердил позицию о сохранении военной базы в стране.

Mil.ru 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база в Таджикистане

«Крупнейшая российская военная база есть и будет находиться в Таджикистане. Это гарантия стабильности региона», — заявил председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шухурджон Зухуров в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках визита Володина в Таджикистан прошла встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.