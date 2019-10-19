Москва, 19 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы совместно с властями Красноярского края проанализируют причины прорыва дамбы на реке Сейба, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Депутаты Госдумы проанализируют причины трагедии с властями Красноярского края. Мы собираемся обсудить те меры, которые необходимо будет принять как на уровне региона, так и на федеральном уровне, чтобы не допустить подобного в будущем», — заявил депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Парламентарий выразил соболезнования родным и близким погибших от прорыва дамбы на реке Сейба в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края.