Ростов, Ярославская область, 19 октября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Жилец одной из квартир дома в Ростове Великом Ярославской области, где при пожаре 19 октября погибло семь человек, злоупотреблял наркотиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали на месте происшествия жители дома.

Пожар в Ростове

«Сгорели две семьи. Одна семья — мать и трое детей сгорели, другая мать в реанимации, двое детей сгорели. Мать, которая погибла, металась у окна, а мужчина выпрыгнул. А детей оставил. Он наркоманил по-страшному. В последнее время особенно сильно. Постоянно шприцы находили. Он то окурки выкидывал, то шприцы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница.

Пожар произошел в двухэтажном доме с мезонином, второй этаж которого — деревянный. Огонь и дым отрезали жителям второго этажа пути к отступлению.

«Предположительно очаг возгорания был на лестничной клетке, к моменту прибытия подразделений пожарной охраны второй этаж был полностью в огне. Пожарным удалось вынести трех человек — одна женщина, двое детей. Женщину удалось спасти, детей, к сожалению, нет. При проведении разведки были обнаружены фрагменты еще трех детей и одного взрослого. Идет поиск одного пропавшего», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.

Части жителей удалось выбраться через окна.

«Мы в коридор не могли выйти, там был дымовал. Мы вылезали через окна», — рассказала жительница дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего при пожаре погибли 7 человек, трое находятся в больнице.