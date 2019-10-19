Тбилиси, 19 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Публично, в прямом эфире оскорбивший президента России Владимира Путина бывший журналист телекомпании «Рустави 2», ныне журналист телеканала «Мтавари архи» Георгий Габуния вызван на допрос в прокуратуру.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Как говорится в сообщении Главной прокуратуры Грузии, Габуния должен явиться на допрос в 12:00 часов 19 октября, но не по факту оскорбления президента соседнего государства, а по делу, возбужденному по фактам присвоения крупных денежных сумм и имущества бывшим руководством телекомпании «Рустави 2».

Это уголовное дело было возбуждено по иску нового владельца телекомпании «Рустави 2» Кибара Халваши, который после проведенной проверки состояния имущества и бюджета телекомпании обнаружил факты серьезных нарушений, показных сделок и злоупотребления служебным положением.

Кибар Халваши и назначенный им гендиректором «Рустави 2» адвокат Паата Салия утверждают, что «преступные действия» бывшего руководства этой телекомпании нанесли ей многомиллионный ущерб.

По возбужденному прокуратурой уголовному делу уже были допрошены бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия, его бывший заместитель Заал Удумашвили и другие занимавшие в компании руководящие посты сотрудники.

Как известно, после перехода «Рустави 2» в собственность Кибара Халваши почти весь основной состав телекомпании покинул ее, а в дальнейшем Ника Гварамия учредил новую компанию под названием «Мтавари архи» («Главный канал»), куда перешла часть бывших журналистов «Рустави 2», а вторая часть была трудоустроена в еще одной новой телекомпании «Формула», учрежденной владельцем компании «Интермедия», в прошлом — контрактора телекомпании «Рустави 2».

Напомним, что Георгий Габуния обрушил на президента России поток нецензурной брани в начале одной из своих традиционных передач, которая вышла в эфир «Рустави 2» на фоне проходивших в Тбилиси после событий 20−21 июня антироссийских акций протеста. Тогда еще занимавший пост гендиректора телекомпании Ника Гварамия в своих комментариях случившегося морально поддержал и «понял» поступок Габуния, но учел возмущение грузинского общества и критику западных партнеров и на время приостановил полномочия журналиста. Сегодня Георгий Габуния ведет аналогичную передачу уже на телеканале «Мтавари архи».