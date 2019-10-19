Киев, 19 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Общество венгерской культуры в Закарпатье выразило протест главе Закарпатской областной государственной организации (ОГА) Игорю Бондаренко за то, что он в интервью информационному агентству «Укринформ» назвал их «украинцами венгерского происхождения». Об этом 17 октября сообщает местный ресурс «Мукачево.net».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В интервью ИА «Укринформ», опубликованном 16 октября, Бондаренко сославшись на слова министра Министерства иностранных дел заявил, что ему нравится позиция министра «который сказал, что у нас на Закарпатье нет венгров, а у нас есть украинцы венгерского происхождения». Выразившие протест считают, что данное выражение не только для них является «непонятным», но и «обидное» для венгерской общины.

В обществе венгерской культуры, сославшись на Конституцию Украины, отметили, что правильнее было бы говорить «украинские венгры» или «закарпатские венгры», но никак не «украинцы венгерского происхождения».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщал, что венгерские власти забирают у граждан Украины паспорта, выданные ранее Венгрией за то, что венгерское гражданство было приобретено гражданами Украины с нарушением законодательства (в частности по поддельным документам).