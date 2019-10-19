Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 20 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 октября: освобождены Белград и Дебрецен.

Войска 2-го Украинского фронта в результате обходного манёвра конницы и танковых соединений в сочетании с фронтальной атакой штурмом овладели крупным промышленным центром Венгрии городом Дебрецен — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника.

Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и освободили столицу Югославии от немецких захватчиков.

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