Филадельфия, США, 19 октября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Российский боксер Артур Бетербиев считает свою победу в объединительном бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) с украинцем Александром Гвоздиком одной из важнейших в своей жизни. Он заявил об этом 19 октября в интервью после боя. Видео с интервью размещено в Youtube-канале Top Rank Boxing.

Tofight.ru Артур Бетербиев

«Это самый важный бой в карьере. Я проделал серьезную работу перед ним. Возможно, для меня это был поединок жизни», — заявил российский боксёр.

Также он рассказал, что счастлив от своей победы над Гвоздиком, и отметил, что о том, что стало ключом к этой победе, нужно спросить у его тренера, с которым они провели очень тяжёлую работу в спортзале.

При этом он подчеркнул, что для него неважно, кто станет его новым соперником, и что он готов к любому из них и сконцентрирован теперь на титулах, а не на именах.

«У меня появилось больше мотивации после второго чемпионского пояса», — заключил Артур Бетербиев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба.