Ростов, Ярославская область, 19 октября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено следователями по факту гибели пяти детей и одного взрослого при пожаре в городе Ростове Ярославской области. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Сгоревший дом в Ростове

Пожар в многоквартирном двухэтажном восьмиквартирном доме на улице Ленинской в городе Ростове Ярославской области вспыхнул в 04:48 мск. На месте пожара работали 16 человек личного состава и пять единиц техники. В 06:48 мск была объявлена локализация возгорания.

В результате пожара погибли шесть человек, из них пятеро, по предварительным данным, дети. Ещё трое пострадавших были госпитализированы. По факту пожара следственными органами следственного комитета РФ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте происшествия работают специалисты следственного управления. Проводятся все мероприятия по сбору доказательной базы в рамках уголовного дела. Проводятся необходимые экспертизы, идёт опрос свидетелей. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ход расследования контролируется лично руководителем регионального следственного управления СК РФ Александром Соболевым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пятерых детей и одного взрослого при пожаре в жилом доме в Ярославской области.