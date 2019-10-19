Киев, 19 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. С требованием к РФ объяснить цели переписи населения, проводимые в ДНР и ЛНР, выступил 17 октября советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко, передает 18 октября информационное агентство Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Представитель Украины заявил об обеспокоенности тем, что данные переписи населения будут использоваться «для запугивания» жителей республик Донбасса.

Напомним, 1 октября в ДНР и ЛНР началась перепись населения. 16 октября в ЛНР сообщалось о завершении переписи, которая проходила с 1 по 14 октября.