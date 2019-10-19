Ростов, Ярославская область, 19 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту пожара в жилом доме города Ростова Великого Ярославской области.

Место пожара в Ростове

Пресс-служба регионального СК сообщает, что на месте происшествия в настоящий момент работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. В Ростов прибыл руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. Он лично контролирует ход расследования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным, во время пожара погибло 6 человек, 5 из них — дети. Ещё двое пострадавших находятся в реанимации, один — в отделении травматологии.