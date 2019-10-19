Барселона, Испания, 19 октября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси дал комментарий по поводу продления контракта со своим клубом. Он рассказал об этом 19 октября в эфире радио Metro FM 95.1.

Андрей Пронин Лионель Месси

По словам 32-летнего футболиста, он обсуждал свой новый контракт с руководством «Барселоны» совсем недавно.

При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы контракт связывал его обязательством выступать, так как игрок не знает, как будет чувствовать себя в этот момент и не хочет, чтобы соглашение действовало во время его восстановления от травмы.

«Я хочу продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя в хорошей физической форме, но, очевидно, я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», — заявил Лионель Месси.

Напомним, ранее стало известно, что каталонский клуб предложил Месси десятилетний контракт с занятием руководящей должности в клубе по окончании игровой карьеры.